Ильхам Алиев: Связи между Турцией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне

"Как вам известно, связи между Турцией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне, нет такой сферы, где бы мы не сотрудничали. Как две братские страны мы сотрудничаем во всех областях на основе взаимного уважения и взаимных интересов".

"Как вам известно, связи между Турцией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне, нет такой сферы, где бы мы не сотрудничали. Как две братские страны мы сотрудничаем во всех областях на основе взаимного уважения и взаимных интересов".

Как сообщает Report, об этом 27 мая на встрече с министром национального образования Турции Зией Сельчуком сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Сфера образования также является важной частью нашего сотрудничества, потому что для воспитания молодого поколения, объединения молодежи, конечно, необходимо предпринимать очень важные шаги в этом направлении, и они на самом деле предпринимаются. Уверен, что в рамках вашего нынешнего визита состоится обсуждение многих важных вопросов, будут составлены конкретные планы дальнейшего сотрудничества", - добавил глава государства.