Ильхам Алиев: Связи ЕС-Азербайджан играют важную роль в двустороннем сотрудничестве с Литвой

Связи Европейский Союз-Азербайджан играют важную роль в рамках нашего двустороннего сотрудничества с Литвой.

Связи Европейский Союз-Азербайджан играют важную роль в рамках нашего двустороннего сотрудничества с Литвой.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая в Вильнюсе в ходе совместного заявления для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы благодарим Литву за ее усилия по развитию этих отношений. Через два месяца после визита президента президента Науседы в Азербайджан между Европейской комиссией и Азербайджаном в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. Этот меморандум успешно реализуется", - отметил глава государства.