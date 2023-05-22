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Ильхам Алиев: Связи ЕС-Азербайджан играют важную роль в двустороннем сотрудничестве с Литвой

Ильхам Алиев: Связи ЕС-Азербайджан играют важную роль в двустороннем сотрудничестве с Литвой Связи Европейский Союз-Азербайджан играют важную роль в рамках нашего двустороннего сотрудничества с Литвой.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 13:26
Ильхам Алиев: Связи ЕС-Азербайджан играют важную роль в двустороннем сотрудничестве с Литвой

Связи Европейский Союз-Азербайджан играют важную роль в рамках нашего двустороннего сотрудничества с Литвой.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая в Вильнюсе в ходе совместного заявления для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы благодарим Литву за ее усилия по развитию этих отношений. Через два месяца после визита президента президента Науседы в Азербайджан между Европейской комиссией и Азербайджаном в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. Этот меморандум успешно реализуется", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Litva ilə ikitərəfli əməkdaşlıqda Aİ-Azərbaycan əlaqələri də önəmli rol oynayır"

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