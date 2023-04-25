Ильхам Алиев: Стремимся к трансформации Азербайджана в производителя и экспортера энергии из ВИЭ

Мы работаем над превращением Азербайджана в зону возобновляемых источников энергии.

Азербайджан работает над превращением страны в регион по производству и экспорту энергии, произведенной из возобновляемых источников.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии "Трансгаз", Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"В настоящее время мы работаем над преобразованием Азербайджана в источник производства и экспорта возобновляемой энергии. Ведущие международные компании в области ВИЭ подписали соглашения с Азербайджаном по производству более 25 ГВт возобновляемой энергии", - отметил глава государства, добавив, что потенциал ВИЭ в стране составляет 200 ГВт, включая 157 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Президент Ильхам Алиев добавил, что в Азербайджане уже началось строительство первых ветряных и солнечных электростанций.

По словам главы государства, основная цель страны - поставки энергии, произведенной за счет возобновляемых источников энергии, в первую очередь, конечно же в Европу.