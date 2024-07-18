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Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство предусматривает удвоение поставок газа в Европу

Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство предусматривает удвоение поставок газа в Европу Установленное нами в Баку стратегическое партнерство в энергетической сфере предусматривает удвоение поставок газа в Европу к концу 2027 года, и мы движемся к этой цели.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 20:50
Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство предусматривает удвоение поставок газа в Европу

Установленное нами в Баку стратегическое партнерство в энергетической сфере предусматривает удвоение поставок газа в Европу к концу 2027 года, и мы движемся к этой цели.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на круглом столе на тему "Энергетика и связь", проведенного в рамках 4-го Саммита "Европейского политического сообщества" в Оксфорде.

"Если в 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу составляли 8 млрд кубометров, то в этом году этот объем составит приблизительно 13 млрд кубометров. Общий объем экспорта в 2021 году составлял 18 млрд кубометров, а в этом году составит 25 млрд кубометров, причем более половины этого объема пойдет в Европу", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Strategic partnership aims to double our gas supply to Europe
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Strateji tərəfdaşlıq Avropaya qaz təchizatımızın ikiqat artırılmasını nəzərdə tutur

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