Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство предусматривает удвоение поставок газа в Европу

Установленное нами в Баку стратегическое партнерство в энергетической сфере предусматривает удвоение поставок газа в Европу к концу 2027 года, и мы движемся к этой цели.

Установленное нами в Баку стратегическое партнерство в энергетической сфере предусматривает удвоение поставок газа в Европу к концу 2027 года, и мы движемся к этой цели.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на круглом столе на тему "Энергетика и связь", проведенного в рамках 4-го Саммита "Европейского политического сообщества" в Оксфорде.

"Если в 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу составляли 8 млрд кубометров, то в этом году этот объем составит приблизительно 13 млрд кубометров. Общий объем экспорта в 2021 году составлял 18 млрд кубометров, а в этом году составит 25 млрд кубометров, причем более половины этого объема пойдет в Европу", - отметил глава государства.