Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем будет еще более углубляться

Уверен, что традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Китаем, наше взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах совместными усилиями будут и впредь развиваться в интересах наших дружественных

Уверен, что традиционно дружественные отношения между Азербайджаном и Китаем, наше взаимовыгодное сотрудничество как на двусторонней основе, так и на многосторонних платформах совместными усилиями будут и впредь развиваться в интересах наших дружественных народов, а наше стратегическое партнерство будет еще более углубляться.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева, адресованном председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Глава государства отметил, что за минувший период Китайская Народная Республика, добившись значительных успехов во всех сферах - в области экономики, промышленности, науки, космических исследований, современных технологий, обороны, социально-экономического благосостояния населения и других областях, завоевала высокий авторитет на международной арене, стала одним из сильнейших и могущественных государств мира:

"Нас радует нынешний уровень построенных на основе дружбы и взаимного уважения азербайджано-китайских межгосударственных связей, которые день ото дня обогащаются новым содержанием.

Высоко оцениваю нашу встречу с Вами в июле в Астане, прошедшую в условиях искренности и взаимного доверия, проведенный обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам нашего сотрудничества. Считаю, что принятая в ходе встречи "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой" является важным историческим шагом, наглядным проявлением взаимной решимости еще больше расширять и укреплять наше сотрудничество".