Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ

Стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ.

Стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Турции Реджепом Тайпиом Эрдоганом.

Глава нашего государства еще раз выразил соболезнования в связи с землетрясением.

Реджеп Тайип Эрдоган еще раз с благодарностью вспомнил братскую поддержку, оказанную нашей страной сразу после произошедшего в Турции страшного землетрясения, и продемонстрированную ею солидарность. Президент Турции отметил усилия азербайджанских спасателей и врачей в зоне землетрясения, а также гуманитарную помощь, оказанную нашей страной для ликвидации последствий стихийного бедствия.