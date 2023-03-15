О нас

Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ

Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ Стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 23:42
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ

Стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Турции Реджепом Тайпиом Эрдоганом.

Глава нашего государства еще раз выразил соболезнования в связи с землетрясением.

Реджеп Тайип Эрдоган еще раз с благодарностью вспомнил братскую поддержку, оказанную нашей страной сразу после произошедшего в Турции страшного землетрясения, и продемонстрированную ею солидарность. Президент Турции отметил усилия азербайджанских спасателей и врачей в зоне землетрясения, а также гуманитарную помощь, оказанную нашей страной для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Türkiyədəki təbii fəlakət Azərbaycan xalqını dərindən sarsıdıb"

Экслюзивные новости

Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi