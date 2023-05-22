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Ильхам Алиев: Стабильность экономики Азербайджана - важный фактор регионального экономического сотрудничества

Ильхам Алиев: Стабильность экономики Азербайджана - важный фактор регионального экономического сотрудничества У нас стабильная национальная валюта, и я уверен, что она продолжит оставаться стабильной, так как у нас наблюдается положительное сальдо внешнеторгового оборота, существенное положительное сальдо, а резервы твердой валюты, которые мы накопили в нашем Гос
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 18:17
Ильхам Алиев: Стабильность экономики Азербайджана - важный фактор регионального экономического сотрудничества

У нас стабильная национальная валюта, и я уверен, что она продолжит оставаться стабильной, так как у нас наблюдается положительное сальдо внешнеторгового оборота, существенное положительное сальдо, а резервы твердой валюты, которые мы накопили в нашем Государственном нефтяном фонде и резервах Центрального банка, в десять раз превышают наш внешний долг. Таким образом, стабильность нашей экономики является важным фактором регионального экономического сотрудничества и для инвестиционного климата.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 22 мая на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.

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