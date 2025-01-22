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Ильхам Алиев: США проявляли предвзятость к Азербайджану при администрации Байдена-Блинкена

Ильхам Алиев: США проявляли предвзятость к Азербайджану при администрации Байдена-Блинкена Соединенные Штаты демонстрировали предвзятое отношение к Азербайджану при администрации Байдена-Блинкена.
Внешняя политика
22 января 2025 г. 16:21
Ильхам Алиев: США проявляли предвзятость к Азербайджану при администрации Байдена-Блинкена

Соединенные Штаты демонстрировали предвзятое отношение к Азербайджану при администрации Байдена-Блинкена.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителем Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром в Давосе.

Глава государства отметил, что это привело к кризису в двусторонних отношениях.

Ильхам Алиев также расценил восстановление 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы" как проявление неблагодарности со стороны администрации Байдена-Блинкена.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bayden-Blinken dövründə ABŞ Azərbaycana qarşı qərəzli olub

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