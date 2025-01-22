Ильхам Алиев: США проявляли предвзятость к Азербайджану при администрации Байдена-Блинкена

Соединенные Штаты демонстрировали предвзятое отношение к Азербайджану при администрации Байдена-Блинкена.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителем Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром в Давосе.
Глава государства отметил, что это привело к кризису в двусторонних отношениях.
Ильхам Алиев также расценил восстановление 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы" как проявление неблагодарности со стороны администрации Байдена-Блинкена.