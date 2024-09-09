О нас

Ильхам Алиев: Среди наших соотечественников за рубежом много деятелей науки, что способствует развитию диаспоры

Ильхам Алиев: Среди наших соотечественников за рубежом много деятелей науки, что способствует развитию диаспоры Тот факт, что среди наших соотечественников, проживающих за рубежом, широкое место занимают деятели науки, создает большие возможности для развития азербайджанской диаспоры.
Внешняя политика
9 сентября 2024 г. 12:56
Ильхам Алиев: Среди наших соотечественников за рубежом много деятелей науки, что способствует развитию диаспоры

Тот факт, что среди наших соотечественников, проживающих за рубежом, широкое место занимают деятели науки, создает большие возможности для развития азербайджанской диаспоры.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом.

Особо подчеркнув символическое значение организации Форума в период полного восстановления наших территориальной целостности и суверенитета, глава государства также отметил: "С целью обеспечения системности деятельности нашей диаспоры за прошедший период была проделана позитивная работа по налаживанию более тесных отношений с нашими соотечественниками, работающими в сфере науки, поддержке их активного участия в различных программах и проектах, служащих нашим национальным интересам.

Уверен, что Форум будет чрезвычайно эффективным с точки зрения создания сети азербайджанских ученых, проживающих в различных странах мира, углубления их связей с нашими научными и образовательными учреждениями, стремительного приближения нашей страны к глобальным целям с использованием совместных достижений, а также интеграции азербайджанской науки в мировое научное пространство.

Верю, что Форум пройдет в условиях обстоятельного обмена мнениями и содержательных дискуссий во имя устойчивого и инновационного развития науки в Азербайджане, определит пути полезного сотрудничества для того, чтобы ученые могли своими знаниями и опытом внести вклад в процесс восстановления наших освобожденных от оккупации исторических территорий".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Large number of scientists among our compatriots living abroad creates ample opportunities for the development of the Azerbaijani diaspora
Версия на азербайджанском языке Prezident: Xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin sıralarında elm xadimlərinin geniş yer tutması diasporun inkişafına böyük imkanlar yaradır

Экслюзивные новости

SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi