Ильхам Алиев: Среди наших соотечественников за рубежом много деятелей науки, что способствует развитию диаспоры

Тот факт, что среди наших соотечественников, проживающих за рубежом, широкое место занимают деятели науки, создает большие возможности для развития азербайджанской диаспоры.

Тот факт, что среди наших соотечественников, проживающих за рубежом, широкое место занимают деятели науки, создает большие возможности для развития азербайджанской диаспоры.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом.

Особо подчеркнув символическое значение организации Форума в период полного восстановления наших территориальной целостности и суверенитета, глава государства также отметил: "С целью обеспечения системности деятельности нашей диаспоры за прошедший период была проделана позитивная работа по налаживанию более тесных отношений с нашими соотечественниками, работающими в сфере науки, поддержке их активного участия в различных программах и проектах, служащих нашим национальным интересам.

Уверен, что Форум будет чрезвычайно эффективным с точки зрения создания сети азербайджанских ученых, проживающих в различных странах мира, углубления их связей с нашими научными и образовательными учреждениями, стремительного приближения нашей страны к глобальным целям с использованием совместных достижений, а также интеграции азербайджанской науки в мировое научное пространство.

Верю, что Форум пройдет в условиях обстоятельного обмена мнениями и содержательных дискуссий во имя устойчивого и инновационного развития науки в Азербайджане, определит пути полезного сотрудничества для того, чтобы ученые могли своими знаниями и опытом внести вклад в процесс восстановления наших освобожденных от оккупации исторических территорий".