Ильхам Алиев: Создание предприятия в Ханкенди – символ братства и дружбы народов Азербайджана и Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил на переговорах с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым проект по созданию предприятия легкой промышленности в освобожденном от оккупации городе Ханкенди.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил на переговорах с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым проект по созданию предприятия легкой промышленности в освобожденном от оккупации городе Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Хотел бы выделить только один проект, поскольку он знаковый, это - создание нового предприятия легкой промышленности в освобожденном от оккупации городе Ханкенди. Это еще один символ братства и дружбы наших народов. Мы всегда – и в годы оккупации, и в годы Второй Карабахской войны, и после – ощущали братскую поддержку всего узбекского народа. Я сегодня также об этом говорил, Узбекистан был первой страной, которая по инициативе президента оказала нам не только моральную поддержку, но и поддержку в восстановлении освобожденных территорий", - отметил президент.