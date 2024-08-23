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Ильхам Алиев: Создание предприятия в Ханкенди – символ братства и дружбы народов Азербайджана и Узбекистана

Ильхам Алиев: Создание предприятия в Ханкенди – символ братства и дружбы народов Азербайджана и Узбекистана Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил на переговорах с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым проект по созданию предприятия легкой промышленности в освобожденном от оккупации городе Ханкенди.
Внешняя политика
23 августа 2024 г. 14:15
Ильхам Алиев: Создание предприятия в Ханкенди – символ братства и дружбы народов Азербайджана и Узбекистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что обсудил на переговорах с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым проект по созданию предприятия легкой промышленности в освобожденном от оккупации городе Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

"Хотел бы выделить только один проект, поскольку он знаковый, это - создание нового предприятия легкой промышленности в освобожденном от оккупации городе Ханкенди. Это еще один символ братства и дружбы наших народов. Мы всегда – и в годы оккупации, и в годы Второй Карабахской войны, и после – ощущали братскую поддержку всего узбекского народа. Я сегодня также об этом говорил, Узбекистан был первой страной, которая по инициативе президента оказала нам не только моральную поддержку, но и поддержку в восстановлении освобожденных территорий", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Xankəndidə yüngül sənaye müəssisəsinin yaradılması Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarının qardaşlığının və dostluğunun rəmzidir

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