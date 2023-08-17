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Ильхам Алиев: Совместными усилиями дружеские отношения между Азербайджаном и Габоном будут и дальше развиваться

Ильхам Алиев: Совместными усилиями дружеские отношения между Азербайджаном и Габоном будут и дальше развиваться Верю, что нашими совместными усилиями дружеские отношения между Азербайджаном и Габоном будут и дальше развиваться.
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 12:07
Ильхам Алиев: Совместными усилиями дружеские отношения между Азербайджаном и Габоном будут и дальше развиваться

Верю, что нашими совместными усилиями дружеские отношения между Азербайджаном и Габоном будут и дальше развиваться.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Габона Али Бонго Ондимбе по случаю национального праздника Республики Габон – Дня независимости.

"Наше сотрудничество как на двусторонней, так и многосторонней основе будет и впредь успешно продолжаться.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, дружественному народу Габона желаю мира и благополучия", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: 'Through our joint efforts friendly relations between Azerbaijan and Gabon will continue to develop'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Birgə səylərimizlə Azərbaycan-Qabon dostluq əlaqələri daha da inkişaf edəcək"

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