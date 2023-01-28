Ильхам Алиев: Совместная работа бизнес-кругов еще более укрепит азербайджано-египетские отношения

"Вчера состоялась встреча господина президента (президент Египта Ас-Сиси) с азербайджанскими бизнесменами. По имеющейся у меня информации, встреча дала очень хорошие результаты".

"Вчера состоялась встреча господина президента (президент Египта Ас-Сиси) с азербайджанскими бизнесменами. По имеющейся у меня информации, встреча дала очень хорошие результаты".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси в расширенном составе.

"Конечно, совместная работа бизнес-кругов еще более укрепит наши отношения. Мы также наметили сферы дальнейшего сотрудничества. Уверен, что в ближайшем будущем станут возможными как взаимное инвестирование, так и увеличение торгового оборота", - подчеркнул глава государства.