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Ильхам Алиев: Совместная работа бизнес-кругов еще более укрепит азербайджано-египетские отношения

Ильхам Алиев: Совместная работа бизнес-кругов еще более укрепит азербайджано-египетские отношения "Вчера состоялась встреча господина президента (президент Египта Ас-Сиси) с азербайджанскими бизнесменами. По имеющейся у меня информации, встреча дала очень хорошие результаты".
Внешняя политика
28 января 2023 г. 14:59
Ильхам Алиев: Совместная работа бизнес-кругов еще более укрепит азербайджано-египетские отношения

"Вчера состоялась встреча господина президента (президент Египта Ас-Сиси) с азербайджанскими бизнесменами. По имеющейся у меня информации, встреча дала очень хорошие результаты".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с президентом Египта Абдулфаттахом ас-Сиси в расширенном составе.

"Конечно, совместная работа бизнес-кругов еще более укрепит наши отношения. Мы также наметили сферы дальнейшего сотрудничества. Уверен, что в ближайшем будущем станут возможными как взаимное инвестирование, так и увеличение торгового оборота", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: Joint activity of business communities will further strengthen Azerbaijani-Egyptian relations
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biznes dairələrinin birgə fəaliyyəti Azərbaycan-Misir əlaqələrini daha da gücləndirəcək"

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