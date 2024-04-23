Ильхам Алиев: Сотрудничество с Китаем расширяется в политической, экономической и транспортной сферах

Наш подход к политике «одного Китая» хорошо известен нашим китайским партнерам. Китай же всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Это всегда было основой нашего сотрудничества.

Наш подход к политике "одного Китая" хорошо известен нашим китайским партнерам. Китай же всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Это всегда было основой нашего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"В настоящее время сотрудничество расширяется в политической, экономической и транспортной сферах", - подчеркнул глава государства, отметив, что неоднократно встречался с председателем КНР Си Цзиньпином и у него остались очень хорошие впечатления от этих встреч.

Президент сказал, что эти встречи придают дополнительный импульс нашим отношениям.