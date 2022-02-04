Ильхам Алиев: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном вступило в новый этап

"Сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном вступило в новый этап".

"Сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном вступило в новый этап".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 февраля во время приема делегации во главе с комиссаром по энергетике Европейского Союза Кадри Симсон.

Глава государства отметил, что с момента подписания совместного заявления с Европейским Союзом о сотрудничестве в энергетической сфере прошло более 10 лет. Он сказал, что сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном в этой сфере вступило в новый этап и продолжается в рамках Южного газового коридора. Президент подчеркнул, что этот проект был успешно завершен в условиях совместного сотрудничества и координации.