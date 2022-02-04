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Ильхам Алиев: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном вступило в новый этап

Ильхам Алиев: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном вступило в новый этап "Сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном вступило в новый этап".
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 14:59
Ильхам Алиев: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном вступило в новый этап

"Сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном вступило в новый этап".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 февраля во время приема делегации во главе с комиссаром по энергетике Европейского Союза Кадри Симсон.

Глава государства отметил, что с момента подписания совместного заявления с Европейским Союзом о сотрудничестве в энергетической сфере прошло более 10 лет. Он сказал, что сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном в этой сфере вступило в новый этап и продолжается в рамках Южного газового коридора. Президент подчеркнул, что этот проект был успешно завершен в условиях совместного сотрудничества и координации.

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Версия на английском языке EU-Azerbaijan cooperation enters new stage, President Ilham Aliyev says
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyub"

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