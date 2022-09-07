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Президент: Соединенное Королевство – один из крупнейших торговых партнеров Азербайджана

Президент: Соединенное Королевство – один из крупнейших торговых партнеров Азербайджана Соединенное Королевство является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана.
Внешняя политика
7 сентября 2022 г. 12:00
Президент: Соединенное Королевство – один из крупнейших торговых партнеров Азербайджана

Соединенное Королевство является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс.

"Компании, представляющие вашу страну, в том числе наш надежный партнер по добыче нефти и газа BP, успешно работают в Азербайджане и участвуют в реализации ряда важных проектов. Долгосрочное и продуктивное сотрудничество в энергетическом секторе, являющееся одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества, играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности", - подчеркнуто в письме.

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Версия на английском языке President: 'UK is one of the largest trade partners of Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın ən iri ticarət tərəfdaşlarından biridir"

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