Президент: Соединенное Королевство – один из крупнейших торговых партнеров Азербайджана

Соединенное Королевство является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана.

Соединенное Королевство является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс.

"Компании, представляющие вашу страну, в том числе наш надежный партнер по добыче нефти и газа BP, успешно работают в Азербайджане и участвуют в реализации ряда важных проектов. Долгосрочное и продуктивное сотрудничество в энергетическом секторе, являющееся одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества, играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности", - подчеркнуто в письме.