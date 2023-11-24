Ильхам Алиев: Сильная экономика Азербайджана позволяет проводить независимый внешнеполитический курс

Сильная экономика Азербайджана позволяет проводить независимый внешнеполитический курс.

Сильная экономика Азербайджана позволяет проводить независимый внешнеполитический курс.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября во время выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Информируя об основных показателях развития Азербайджана за последние двадцать лет, глава государства сказал: "За последние 20 лет валовой внутренний продукт Азербайджана увеличился в 4 раза. Доходы бюджета возросли более чем в 30, а внешнеторговый оборот более чем в 10 раз. Прямой внешний долг Азербайджана в настоящее время составляет примерно 10 процентов валового внутреннего продукта. Валютные резервы в 10 раз превышают прямой внешний государственный долг, уровень бедности сократился примерно с 50 до 5,5 процента".