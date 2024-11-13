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Ильхам Алиев: Сегодня заморские территории Франции и Нидерландов сталкиваются с очень серьезными трудностями

Ильхам Алиев: Сегодня заморские территории Франции и Нидерландов сталкиваются с очень серьезными трудностями Неоколониализм и изменение климата. Сегодня заморские территории Франции и Нидерландов, особенно те, что расположены в Тихом океане и на Карибских островах, сталкиваются с огромными и серьезными трудностями.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 13:32
Ильхам Алиев: Сегодня заморские территории Франции и Нидерландов сталкиваются с очень серьезными трудностями

Неоколониализм и изменение климата. Сегодня заморские территории Франции и Нидерландов, особенно те, что расположены в Тихом океане и на Карибских островах, сталкиваются с огромными и серьезными трудностями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 13 ноября в ходе выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

Подчеркнув, что эти территории наиболее подвержены воздействию изменений климата, глава государства отметил:

"Повышение уровня моря, стихийные бедствия, утрата биоразнообразия представляют собой большую угрозу для этих регионов. Голоса этих государств грубо подавляются органами власти метрополий".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: So-called overseas territories of France and Netherlands are among most severely impacted by climate change
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Bu gün Fransanın və Niderlandın dənizaşırı əraziləri çox ciddi çətinliklərlə üzləşir

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