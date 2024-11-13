Ильхам Алиев: Сегодня заморские территории Франции и Нидерландов сталкиваются с очень серьезными трудностями

Неоколониализм и изменение климата. Сегодня заморские территории Франции и Нидерландов, особенно те, что расположены в Тихом океане и на Карибских островах, сталкиваются с огромными и серьезными трудностями.

Неоколониализм и изменение климата. Сегодня заморские территории Франции и Нидерландов, особенно те, что расположены в Тихом океане и на Карибских островах, сталкиваются с огромными и серьезными трудностями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 13 ноября в ходе выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29.

Подчеркнув, что эти территории наиболее подвержены воздействию изменений климата, глава государства отметил:

"Повышение уровня моря, стихийные бедствия, утрата биоразнообразия представляют собой большую угрозу для этих регионов. Голоса этих государств грубо подавляются органами власти метрополий".