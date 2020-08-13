Ильхам Алиев: Сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан

«Наше взаимодействие, сотрудничество в военной и военно-технической сфере, как и во всех областях, стремительно развивается. Не секрет, что в настоящее время Турция обладает мощным военно-промышленным потенциалом, которым пользуемся и мы. Мы очень рады то

«Наше взаимодействие, сотрудничество в военной и военно-технической сфере, как и во всех областях, стремительно развивается. Не секрет, что в настоящее время Турция обладает мощным военно-промышленным потенциалом, которым пользуемся и мы. Мы очень рады тому, что Турция сегодня производит самое современное оружие и военную технику. Конечно, мы, как это было до сегодняшнего дня, хотим и дальше использовать эти возможности».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 13 августа делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

«Уверен, что в ближайшее время Турция, как во всех остальных сферах, станет для нас партнером номер один и в области военно-технического сотрудничества. Как вам известно, наши связи в политической, экономической и других областях являются примером для всех стран. Вы знаете, я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это правда. Это реальность, основанная на исторических и этнических корнях, в то же время мы – две братские страны - своей политикой еще более укрепили это единство», - сказал глава государства.