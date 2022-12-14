Ильхам Алиев: Сегодня Туркменистан и Азербайджан выводят свои связи на новый уровень

"Мы с Вами на протяжении многих лет предпринимали важные шаги, направленные на развитие туркмено-азербайджанских отношений, и сегодня две братские страны выводят свои связи на новый уровень. Я очень рад, что братские, дружеские связи проявляются во всех с

"Мы с Вами на протяжении многих лет предпринимали важные шаги, направленные на развитие туркмено-азербайджанских отношений, и сегодня две братские страны выводят свои связи на новый уровень. Я очень рад, что братские, дружеские связи проявляются во всех сферах".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в городе Туркменбаши 14 декабря.

"Мы являемся стратегическими партнерами в политической сфере и в то же время в последнее время добились больших успехов в области экономики, товарооборот вырос в несколько раз. Как Вы отметили, большой прогресс наблюдается также в сфере транспорта, транзита.

Главное, что наши народы являются братскими, и сегодня независимый Туркменистан и независимый Азербайджан строят свои отношения на основе этого братства. Это очень важно как для наших стран, так и для региона, и сегодня три братские страны встречаются в Туркменистане, в прекрасной Авазе. И это, считаю, также является событием, которое радует души наших предков. Потому что это естественно, так и должно быть, братские народы должны быть вместе.

Пользуясь случаем, хочу поделиться своим мнением об увиденном здесь. Нас очень радуют прекрасные условия, которые Вы здесь создали. Аваза становится поистине международным туристическим центром – здесь и чистота, и красота, и зеленые насаждения. Создание такого великолепного центра на берегу Каспийского моря – это лично Ваше большое достижение. Поздравляю с этим Вас и братский туркменский народ. Еще раз спасибо за приглашение", - сказал глава государства.