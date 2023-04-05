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Ильхам Алиев: Сегодня Таджикистан и Азербайджан – это два стабильных государства

Ильхам Алиев: Сегодня Таджикистан и Азербайджан – это два стабильных государства Сегодня Таджикистан и Азербайджан – это два стабильных государства. Сегодня, когда мы видим очаги нестабильности и в нашем регионе, и, в целом, в мире, думаю, каждый понимает, что стабильность - это основа развития, основа безопасности. Без стабильности н
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 20:14
Ильхам Алиев: Сегодня Таджикистан и Азербайджан – это два стабильных государства

Сегодня Таджикистан и Азербайджан – это два стабильных государства. Сегодня, когда мы видим очаги нестабильности и в нашем регионе, и, в целом, в мире, думаю, каждый понимает, что стабильность - это основа развития, основа безопасности. Без стабильности не будет ни инвестиций, ни прогресса и спокойствия людей.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава государства отметил: «Пример наших стран, которые проводят политику, основанную на национальных интересах наших народов, говорит о том, что при мудром руководстве можно достичь больших результатов, даже находясь на самой низшей точке развития».

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün Tacikistan və Azərbaycan iki sabit dövlətdir"

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