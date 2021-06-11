Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются

"Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются, наши дружественные связи с каждым днем расширяются. Вам принадлежит большая роль в формировании, всестороннем развитии и достижении нынешнего уровня наших межгосударств

"Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются, наши дружественные связи с каждым днем расширяются. Вам принадлежит большая роль в формировании, всестороннем развитии и достижении нынешнего уровня наших межгосударственных отношений".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме, адресованном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее величеству Елизавете II.

"Убежден, что эти связи, имеющие глубокие корни и построенные на прочной основе, сотрудничество в ряде важных отраслей и впредь будут последовательно развиваться и расширяться", - говорится в письме.