О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются

Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются "Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются, наши дружественные связи с каждым днем расширяются. Вам принадлежит большая роль в формировании, всестороннем развитии и достижении нынешнего уровня наших межгосударств
Внешняя политика
11 июня 2021 г. 17:21
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
Президент Ильхам Алиев
0 : 00
0 : 00

"Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются, наши дружественные связи с каждым днем расширяются. Вам принадлежит большая роль в формировании, всестороннем развитии и достижении нынешнего уровня наших межгосударственных отношений".

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме, адресованном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее величеству Елизавете II.

"Убежден, что эти связи, имеющие глубокие корни и построенные на прочной основе, сотрудничество в ряде важных отраслей и впредь будут последовательно развиваться и расширяться", - говорится в письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında münasibətlər müvəffəqiyyətlə inkişaf edir"

Самое важное

Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются
11 июня 2021 г. 17:21
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
11 июня 2021 г. 17:09
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
11 июня 2021 г. 16:10
Посол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол России: Очень высоко оцениваем то, что сделал Азербайджан в ООН - ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2021 г. 13:05
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
На сотрудников двух компаний заведено уголовное дело из-за поддельных медсправок на COVID-19
11 июня 2021 г. 12:59
В этом году в школах прозвучит Последний звонок - ОФИЦИАЛЬНО
В этом году в школах прозвучит "Последний звонок" - ОФИЦИАЛЬНО
10 июня 2021 г. 20:14
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
10 июня 2021 г. 19:16
В Азербайджане скончался председатель суда
В Азербайджане скончался председатель суда
10 июня 2021 г. 13:06
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi