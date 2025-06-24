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Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса

Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса Ильхам Алиев: Сегодня наша страна признана на мировом уровне как пространство стабильности, развития и прогресса
Внешняя политика
24 июня 2025 г. 10:12
Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса

В Азербайджане вот уже пять лет полностью обеспечен мир, и, конечно, чем скорее будет обеспечен мир за пределами наших границ, тем будет лучше и для этих стран, и, естественно, для нас.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.

"Но реальность такова, что сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития, прогресса, и эту репутацию мы завоевали собственным трудом, упорной работой и продуманной политикой", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Today our country is recognized globally as a place of stability, development, and progress
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bu gün ölkəmiz dünya miqyasında sabitlik, inkişaf, tərəqqi məkanı kimi tanınır

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