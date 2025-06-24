Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса

В Азербайджане вот уже пять лет полностью обеспечен мир, и, конечно, чем скорее будет обеспечен мир за пределами наших границ, тем будет лучше и для этих стран, и, естественно, для нас.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.
"Но реальность такова, что сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития, прогресса, и эту репутацию мы завоевали собственным трудом, упорной работой и продуманной политикой", - добавил глава государства.