Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса

Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития и прогресса

Ильхам Алиев: Сегодня наша страна признана на мировом уровне как пространство стабильности, развития и прогресса

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В Азербайджане вот уже пять лет полностью обеспечен мир, и, конечно, чем скорее будет обеспечен мир за пределами наших границ, тем будет лучше и для этих стран, и, естественно, для нас. Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире. "Но реальность такова, что сегодня наша страна известна во всем мире как пространство стабильности, развития, прогресса, и эту репутацию мы завоевали собственным трудом, упорной работой и продуманной политикой", - добавил глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Today our country is recognized globally as a place of stability, development, and progress