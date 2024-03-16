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Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Грузия стали важными странами для Евразии

Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Грузия стали важными странами для Евразии Сегодня Азербайджан и Грузия совместными усилиями не только обеспечивают экономическое развитие своих стран, но в то же время стали важными странами для региона и в широком смысле Евразии.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 15:13
Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Грузия стали важными странами для Евразии

Сегодня Азербайджан и Грузия совместными усилиями не только обеспечивают экономическое развитие своих стран, но в то же время стали важными странами для региона и в широком смысле Евразии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один 16 марта.

"Реализуемые нами совместные инфраструктурные проекты имеют важное значение для многих стран. В этом направлении и впредь будут предприниматься дополнительные шаги", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Today, Azerbaijan and Georgia have become vital countries for Eurasia
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bu gün Azərbaycan və Gürcüstan Avrasiya üçün də önəmli ölkələrə çevrilib

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