Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан и Грузия стали важными странами для Евразии

Сегодня Азербайджан и Грузия совместными усилиями не только обеспечивают экономическое развитие своих стран, но в то же время стали важными странами для региона и в широком смысле Евразии.

Сегодня Азербайджан и Грузия совместными усилиями не только обеспечивают экономическое развитие своих стран, но в то же время стали важными странами для региона и в широком смысле Евразии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один 16 марта.

"Реализуемые нами совместные инфраструктурные проекты имеют важное значение для многих стран. В этом направлении и впредь будут предприниматься дополнительные шаги", - подчеркнул глава государства.