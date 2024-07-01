Ильхам Алиев: Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев

Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора, по крайней мере над его основными принципами, в течение нескольких месяцев.

Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора, по крайней мере над его основными принципами, в течение нескольких месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Канады в нашей стране Кевина Гамильтона.

Глава государства отметил, что в период оккупации план посредников заключался в достижении соглашения по основным принципам, именуемым Мадридскими принципами: "Они должны были быть парафированы, а затем должен был быть составлен текст. Считаем, что это может быть одним из вариантов - достигнуть соглашения по основным принципам, парафировать их, а затем поработать над текстом", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это произойдет в случае внесения ими изменения в конституцию.