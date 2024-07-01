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Ильхам Алиев: Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев

Ильхам Алиев: Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора, по крайней мере над его основными принципами, в течение нескольких месяцев.
Внешняя политика
1 июля 2024 г. 20:36
Ильхам Алиев: Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев

Считаю, что мы можем завершить работу над текстом мирного договора, по крайней мере над его основными принципами, в течение нескольких месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Канады в нашей стране Кевина Гамильтона.

Глава государства отметил, что в период оккупации план посредников заключался в достижении соглашения по основным принципам, именуемым Мадридскими принципами: "Они должны были быть парафированы, а затем должен был быть составлен текст. Считаем, что это может быть одним из вариантов - достигнуть соглашения по основным принципам, парафировать их, а затем поработать над текстом", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это произойдет в случае внесения ими изменения в конституцию.

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Версия на английском языке President: Main principles of peace treaty can be finalized in a few months
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Sülh müqaviləsinin əsas prinsiplərini bir neçə aya yekunlaşdıra bilərik

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