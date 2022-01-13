Ильхам Алиев: Саудовская Аравия - одна из редких стран, которая не наладила дипотношения с Арменией

"Я рад, что учредителем и инвестором нашего крупного проекта возобновляемой энергии является компания из братской Саудовской Аравии. Как известно, между Саудовской Аравией и Азербайджаном имеются тесные дружеские и братские отношения. В период независимос

"Я рад, что учредителем и инвестором нашего крупного проекта возобновляемой энергии является компания из братской Саудовской Аравии. Как известно, между Саудовской Аравией и Азербайджаном имеются тесные дружеские и братские отношения. В период независимости мы активно старались развить эти связи".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции “Хызы-Абшерон” мощностью 240 МВт, которая будет построена в Азербайджане саудовской компанией ACWA Power.

"Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Безусловно, весь азербайджанский народ осведомлен о политической поддержке, оказываемой Саудовской Аравией Азербайджану в период оккупации. Саудовская Аравия - одна из редких стран, которая вовсе не построила дипломатических отношений с Арменией из-за армянской оккупации, и это большая моральная поддержка азербайджанскому народу, азербайджанскому государству и признак братства", - заявил президент.