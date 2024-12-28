Ильхам Алиев: Самолет AZAL подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ

Пассажирский самолет, принадлежащий "Азербайджанским авиалиниям", подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России.

Пассажирский самолет, принадлежащий "Азербайджанским авиалиниям", подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Ильхам Алиев отметил, что самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку.

Глава государства подчеркнул, что наличие множественных отверстий в корпусе самолета, ранения пассажиров и членов экипажа инородными фрагментами, пробившими обшивку самолета еще в воздухе, а также показания выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.