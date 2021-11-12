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Ильхам Алиев: Саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира

Ильхам Алиев: Саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира 11:46
Внешняя политика
12 ноября 2021 г. 12:06
Ильхам Алиев: Саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира

Саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира и для наших стран.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 12 ноября на встрече с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

"Очень приятно Вас видеть. Это наша первая встреча. Уверен, что таких встреч будет много. Знаменательно, что мы встречаемся в рамках нашего мероприятия Тюркского совета. Мы трансформируемся в организацию, и, конечно, этот Саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира и для наших стран", - сказал президент.

По его словам, это и хорошая возможность поговорить о двусторонних отношениях между нашими странами.

"Мы рассчитываем на активное взаимодействие по широкому спектру вопросов - и политических, и экономических, вопросов, связанных с гуманитарной сферой. По всему спектру вопросов, думаю, есть хороший потенциал. Уже были встречи на уровне министров иностранных дел и визит Вашего министра иностранных дел в Азербайджан. Поэтому, думаю, сегодня мы дадим хороший импульс дальнейшему развитию наших связей на благо наших стран, народов с тем, чтобы сотрудничество между нашими странами было полноценным и нацеленным на конечный результат. Еще раз очень рад встретиться с Вами", - подчеркнул глава нашего государства.

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Версия на английском языке President: Top summit to be of historic importance for entire Turkic world
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Zirvə görüşü bütün türk dünyası üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edəcək"

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