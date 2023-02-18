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Ильхам Алиев: С 12 декабря и по сей день по территории проведения акции проехало 2500 транспортных средств

Ильхам Алиев: С 12 декабря и по сей день по территории проведения акции проехало 2500 транспортных средств С 12 декабря прошлого года и по сей день по территории проведения акции проехало 2500 транспортных средств, что свидетельствует об отсутствии блокады.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 22:12
Ильхам Алиев: С 12 декабря и по сей день по территории проведения акции проехало 2500 транспортных средств

С 12 декабря прошлого года и по сей день по территории проведения акции проехало 2500 транспортных средств, что свидетельствует об отсутствии блокады.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"С 12 декабря и по сей день, в период, когда наши активисты от гражданского общества находятся у блокпоста, там проехало 2500 транспортных средств, включая транспортные средства российских миротворцев и представителей Международного Комитета Красного Креста. Около 100 пациентов были вывезены Красным Крестом на лечение из Карабаха в Армению. И как можно назвать это блокадой, если дорога открыта?", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Dekabrın 12-dən bu günədək aksiyanın keçirildiyi ərazidən 2500 nəqliyyat vasitəsi keçib"

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