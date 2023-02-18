О нас

Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом

Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 23:28
Ильхам Алиев: Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом

Результаты 44-дневной войны были признаны международным сообществом.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Мы вели войну. Результаты этой войны были признаны международным сообществом и армянской общественностью. Лучшим показателем этого стал новый мандат, который армянское население дало премьер-министру. Таков был мандат на установление мира. Поэтому нам нужно смотреть в будущее", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Beynəlxalq ictimaiyyət 44 günlük müharibənin nəticələrini tanıyıb"

Самое читаемое

Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
В Японии сообщили о вхождении судна ВМС КНР в территориальные воды страны
В Японии сообщили о вхождении судна ВМС КНР в территориальные воды страны
12 февраля 2023 г. 07:40
Катар заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном
ФотоКатар заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном
12 февраля 2023 г. 17:18
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 49 автомобилей российских миротворцев
13 февраля 2023 г. 20:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi