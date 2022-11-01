О нас

Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать

Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать. Франция вела ужасную войну против алжирского народа. В результате этой ужасной резни погибло 1,5 миллиона человек.
Внешняя политика
1 ноября 2022 г. 23:07
Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать

Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать. Франция вела ужасную войну против алжирского народа. В результате этой ужасной резни погибло 1,5 миллиона человек.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия 31-го Саммита Лиги арабских государств 1 ноября в городе Алжире.

Глава нашего государства, подчеркнув, что в рамках визита в Алжир посетил Памятник славы и мученичества и Национальный музей борцов за независимость, сказал: "Сегодня, вспоминая об этом ужасном событии, мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Fransanın Əlcəzair xalqına qarşı törətdiyi qətliam dünyanın heç vaxt unutmamalı olduğu bir hadisədir"

Самое читаемое

Фарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
ФотоФарид Гаибов принял участие в 17-й конференции ответственных за спорт министров СЕ в Анталье
26 октября 2022 г. 16:22
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия
27 октября 2022 г. 12:21
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
Премьер Венгрии приедет в Грузию в 2023 году
27 октября 2022 г. 15:26
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
Путин: Соблюдение договоренностей лидеров Азербайджана, РФ и Армении - единственный путь к миру
28 октября 2022 г. 15:06
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном
Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном
26 октября 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi