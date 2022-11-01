Ильхам Алиев: Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать

Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать. Франция вела ужасную войну против алжирского народа. В результате этой ужасной резни погибло 1,5 миллиона человек.

Резня, совершенная Францией против алжирского народа, – событие, которое мир никогда не должен забывать. Франция вела ужасную войну против алжирского народа. В результате этой ужасной резни погибло 1,5 миллиона человек.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия 31-го Саммита Лиги арабских государств 1 ноября в городе Алжире.

Глава нашего государства, подчеркнув, что в рамках визита в Алжир посетил Памятник славы и мученичества и Национальный музей борцов за независимость, сказал: "Сегодня, вспоминая об этом ужасном событии, мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем".