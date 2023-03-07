Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству

Азербайджан и Тимор-Лесте находятся далеко друг от друга, но это не должно мешать сотрудничеству в различных сферах между двумя странами.

Азербайджан и Тимор-Лесте находятся далеко друг от друга, но это не должно мешать сотрудничеству в различных сферах между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая президента Тимор-Лесте Жозе Рамуша Орту, который прибыл с визитом в Баку.

"Наши страны находятся далеко друг от друга, однако считаю, что это не должно препятствовать сотрудничеству в различных сферах. Коль скоро осуществляется сотрудничество в политической плоскости, значит, нам необходимо рассмотреть возможности и в других сферах. Конечно, Ваш визит в Азербайджан создает возможность для обсуждения широкого спектра вопросов, представляющих взаимный интерес", - заявил президент Ильхам Алиев.