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Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству

Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству Азербайджан и Тимор-Лесте находятся далеко друг от друга, но это не должно мешать сотрудничеству в различных сферах между двумя странами.
Внешняя политика
7 марта 2023 г. 20:28
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству

Азербайджан и Тимор-Лесте находятся далеко друг от друга, но это не должно мешать сотрудничеству в различных сферах между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая президента Тимор-Лесте Жозе Рамуша Орту, который прибыл с визитом в Баку.

"Наши страны находятся далеко друг от друга, однако считаю, что это не должно препятствовать сотрудничеству в различных сферах. Коль скоро осуществляется сотрудничество в политической плоскости, значит, нам необходимо рассмотреть возможности и в других сферах. Конечно, Ваш визит в Азербайджан создает возможность для обсуждения широкого спектра вопросов, представляющих взаимный интерес", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'Fact that our countries are located far from each other should not prevent our cooperation'
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Ölkələrimizin bir-birindən uzaqda yerləşməsi əməkdaşlığımıza mane olmamalıdır"

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