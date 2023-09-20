Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий

В ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил факты заблаговременной установки диверсионно-разведывательными группами формирований вооруженных сил Армении в Карабах

В ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил факты заблаговременной установки диверсионно-разведывательными группами формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе Азербайджана мин с целью террора, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрела подразделений нашей Армии из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти действия, в том числе проведение 9 сентября так называемых "президентских выборов" в Карабахском регионе Азербайджана, являются продолжением целенаправленных провокаций со стороны Армении и созданного и поддерживаемого ею так называемого сепаратистского образования против суверенитета Азербайджана.

Президент Азербайджана заявил, что для пресечения подобных провокационных и подстрекательских действий Азербайджан был вынужден начать антитеррористические мероприятия локального характера в регионе.

Глава государства подчеркнул, что в ходе осуществления антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью, уничтожаются только легитимные военные цели.