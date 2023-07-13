Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Черногории Якова Милатовича.
Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Черногории, передаю наилучшие пожелания.
Нас радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией. Сегодня есть хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений между нашими странами, сотрудничества в ряде сфер, в частности, в энергетическом и транспортном секторах.
Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия для укрепления наших традиционно дружеских отношений, полного использования потенциала представляющего взаимный интерес сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Черногории – постоянного благополучия и процветания".