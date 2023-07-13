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Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией

Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Черногории Якова Милатовича.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 11:20
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Черногории Якова Милатовича.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Черногории, передаю наилучшие пожелания.

Нас радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией. Сегодня есть хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений между нашими странами, сотрудничества в ряде сфер, в частности, в энергетическом и транспортном секторах.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия для укрепления наших традиционно дружеских отношений, полного использования потенциала представляющего взаимный интерес сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Черногории – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: ‘We are pleased with development dynamics of Azerbaijan-Montenegro relations’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan-Monteneqro dövlətlərarası əlaqələrinin inkişaf dinamikası bizi sevindirir"

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