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Ильхам Алиев: Работаем над еще большим расширением итало-азербайджанских связей, имеющих стратегическое значение

Ильхам Алиев: Работаем над еще большим расширением итало-азербайджанских связей, имеющих стратегическое значение Это действительно очень важное событие и проект, который значительно укрепит итало-азербайджанскую дружбу. Итало-азербайджанские связи имеют стратегическое значение, и мы работаем над тем, чтобы еще больше расширить рамки этого стратегического партнерства
Внешняя политика
13 февраля 2023 г. 18:38
Ильхам Алиев: Работаем над еще большим расширением итало-азербайджанских связей, имеющих стратегическое значение

Это действительно очень важное событие и проект, который значительно укрепит итало-азербайджанскую дружбу. Итало-азербайджанские связи имеют стратегическое значение, и мы работаем над тем, чтобы еще больше расширить рамки этого стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо, принявшей участие в церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

"Прежде всего, наши политические связи находятся на очень высоком уровне. Как вы подчеркнули в своем выступлении, визит Президента Маттареллы в Азербайджан и мои визиты в Италию еще больше укрепляют эти связи. С 11 января по настоящее время Азербайджан посетили три министра итальянского правительства, что, конечно, является очень важным, могу сказать, чрезвычайным событием. В ходе этих визитов мы обсудили и обсудим сотрудничество как в военной, военно-технической, энергетической сферах, так и в сфере инвестиций и торговли в целом", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: We are trying to expand strategically important Italian-Azerbaijani relations
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İtaliya-Azərbaycan əlaqələri strateji məna daşıyır"

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