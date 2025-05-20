Ильхам Алиев: Проведение независимой политики внутри ЕС требует большого героизма

Азербайджан был инициатором неформальных саммитов Организации тюркских государств.
Как передает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Глава государства отметил, что эстафета передана Венгрии, завтра в Будапеште состоится второй по счету неформальный саммит лидеров.
Президент Азербайджана также назвал Венгрию одной из редких стран, проводящих независимую политику.
"Это требует большого героизма от страны-члена Европейского союза, а также продуманной стратегии. Все это есть в Венгрии", - сказал он.