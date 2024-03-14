Ильхам Алиев: Проведение COP29 в Азербайджане - признание усилий страны в отношении зеленого перехода

Проведение COP29 в Азербайджане является признанием усилий страны в отношении зеленого перехода.

Проведение COP29 в Азербайджане является признанием усилий страны в отношении зеленого перехода.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на открытии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира" 14 марта.

Информируя о конкретных шагах Азербайджана в области зеленого перехода, глава государства особо подчеркнул в этом контексте открытие в октябре прошлого года солнечной электростанции мощностью 230 МВт, проект прокладки энергетического кабеля по дну Черного моря.

"Таким образом, COP29 станет для нас первой возможностью показать, что живущая самостоятельно и ни от кого не зависящая страна может успешно развиваться. Это демонстрация правильности нашей политики. Политики, которую Азербайджан проводит на протяжении последних тридцати лет. С практической же точки зрения у нас появится возможность внести свой вклад в солидарность", - отметил президент Ильхам Алиев.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.