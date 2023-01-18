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Ильхам Алиев проинформировал президента Литвы о событиях, происходящих на дороге Лачын-Ханкенди

Ильхам Алиев проинформировал президента Литвы о событиях, происходящих на дороге Лачын-Ханкенди Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проинформировал Президента Литовской Республики Гитанаса Науседу о событиях, происходящих на дороге Лачын-Ханкенди.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 15:11
Ильхам Алиев проинформировал президента Литвы о событиях, происходящих на дороге Лачын-Ханкенди

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проинформировал президента Литовской Республики Гитанаса Науседу о событиях, происходящих на дороге Лачын-Ханкенди.

Как сообщает Report, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о региональных вопросах, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и переговорном процессе по мирному договору, а также событиях, происходящих на дороге Лачын-Ханкенди на территории Азербайджана.

Глава государства заявил, что Армения занимается манипулированием событиями на Лачынской дороге с целью ввести в заблуждение международное сообщество и на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта. Президент Ильхам Алиев отметил, что дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения, также обеспечивается свободное движение гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания важность прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на территориях, где временно размещены российские миротворческие силы, и вывода с территории криминальных элементов.

Президент Азербайджана подчеркнул, что армянская сторона уже более двух лет использует Лачынскую дорогу для перевозки мин, боеприпасов и личного состава.

Отметим, что 18 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev informs president of Lithuania about events on Lachin-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri Litva Prezidentini Xankəndi-Laçın yolunda baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlandırıb

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