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Ильхам Алиев проинформировал Макрона о том, что Армения создает искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди

Ильхам Алиев проинформировал Макрона о том, что Армения создает искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди 29 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
29 августа 2023 г. 22:29
Ильхам Алиев проинформировал Макрона о том, что Армения создает искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди

29 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе телефонного разговора глава нашего государства заявил, что Арменией и пресловутым режимом, созданным и поддерживаемым ею в Карабахском регионе Азербайджана, целенаправленно создаются искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди, и это используется с целью политической манипуляции.

Президент Азербайджана отметил, что Армения и пресловутый режим отказались от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, руководство Армении без согласования с азербайджанской стороной доставило в направлении государственной границы грузы, как оно утверждает, гуманитарного назначения, целью чего является политическая спекуляция.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ağdam-Xankəndi yolunun istifadəsinə Ermənistanın süni əngəllər yaratması barədə Makronu məlumatlandırıb

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