Ильхам Алиев проинформировал Макрона о том, что Армения создает искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди

29 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
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Президент Азербайджана отметил, что Армения и пресловутый режим отказались от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, руководство Армении без согласования с азербайджанской стороной доставило в направлении государственной границы грузы, как оно утверждает, гуманитарного назначения, целью чего является политическая спекуляция.