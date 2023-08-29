Ильхам Алиев проинформировал Макрона о том, что Армения создает искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди

29 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

29 августа президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report , в ходе телефонного разговора глава нашего государства заявил, что Арменией и пресловутым режимом, созданным и поддерживаемым ею в Карабахском регионе Азербайджана, целенаправленно создаются искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди, и это используется с целью политической манипуляции.

Президент Азербайджана отметил, что Армения и пресловутый режим отказались от достигнутой предварительной договоренности о перевозке грузов по дороге Агдам-Ханкенди при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, руководство Армении без согласования с азербайджанской стороной доставило в направлении государственной границы грузы, как оно утверждает, гуманитарного назначения, целью чего является политическая спекуляция.