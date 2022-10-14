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Президент Ильхам Алиев проинформировал лидеров СНГ о провокациях Армении

Президент Ильхам Алиев проинформировал лидеров СНГ о провокациях Армении Готовая
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 15:10
Президент Ильхам Алиев проинформировал лидеров СНГ о провокациях Армении

"Постконфликтная ситуация складывается по-разному. Поэтому хотел бы проинформировать коллег в связи с тем, что происходило за последнее время".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 октября во время выступления на заседании Совета глав государств Содружества Независимых государств (СНГ) в Астане.

"В сентябре, буквально месяц назад, произошли боестолкновения в районе азербайджано-армянской границы. Причины этих боестолкновений очевидны – террор по отношению к Азербайджану продолжается, в первую очередь, минный террор и спайперский террор. После окончания Второй Карабахской войны более 250 граждан Азербайджана либо погибли, либо серьезно были изувечены в результате подрыва на минах, которые были заложены в основном в период оккупации. Но в то же время нами было обнаружено 1400 противопехотных мин производства Армении, которые были заложены в 2021 году в районе границы с Лачынским районом. Также минировались и дороги, которые вели от одной азербайджанской военной позиции к другой. Боестолкновения длились, активная фаза длилась максимум 8 часов. Азербайджан не имел намерения оккупировать территорию Армении, как некоторые могут считать. Ни один город, ни одно село оккупировано не было. В результате посреднической деятельности российской стороны, я хотел бы это особо отметить, что именно российская сторона вышла с предложением прекращения огня, - некоторые приписывают это другим странам, что является совершенно безосновательно - в результате посреднической деятельности российской стороны боестолкновения, как я уже сказал, были остановлены", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev informs CIS leaders about Armenian provocations
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev MDB liderlərini Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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