Ильхам Алиев проинформировал лидера Албании о преступлениях Армении против Азербайджана

16:16

В результате Второй Карабахской войны Азербайджан освободил свои исконные земли от захватчиков, восстановил международное право.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы с президентом Албании Байрамом Бегаем.

"В результате Второй Карабахской войны мы освободили наши исконные земли от захватчиков, восстановили международное право, справедливость", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Вы затронули резолюции Совета Безопасности ООН. Следует отметить, что эти резолюции были приняты в 1993 году. Однако в течение 27 лет эти резолюции не выполнялись. Армения не проявляла интереса к выполнению этих резолюций, фактически игнорировала их. Несмотря на то, что Азербайджан неоднократно поднимал вопрос о введении санкций против Армении, о наказании Армении, международная общественность и международное сообщество просто закрыли на это глаза, и никакие санкции к Армении не были применены. Оккупация 20% территории Азербайджана является серьезным преступлением, а незаконное расселение на оккупированных землях - военным преступлением. Разрушения на этих землях фактически сделали их совершенно безжизненными. Я сообщил вам, что армяне за время оккупации полностью разрушили 65 из 67 мечетей, а в 2 оставшихся держали скот, коров и свиней, что оскорбило чувства всех мусульман. Мы в одиночку решили этот вопрос, восстановили справедливость", - сказал глава государства.