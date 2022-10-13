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Ильхам Алиев проинформировал иранского коллегу о последних провокациях Армении

Ильхам Алиев проинформировал иранского коллегу о последних провокациях Армении Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал иранского коллегу Сейеда Ибрахима Раиси о последних провокациях Армении.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 20:42
Ильхам Алиев проинформировал иранского коллегу о последних провокациях Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал иранского коллегу Сейеда Ибрахима Раиси о последних провокациях Армении.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президентов Азербайджана и Ирана в Астане.

Подчеркнув, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, президент Ильхам Алиев довел до внимания, что 12-13 сентября этого года Армения совершила провокации, направленные на обострение региональной ситуации.

Отметив, что в настоящее время на Южном Кавказе идут процессы строительства мира, глава государства сообщил, что Азербайджан предложил подписать мирный договор с Арменией на основе выдвинутых им 5 принципов. Президент Азербайджана отметил, что верит в возможность достижения прогресса в этом направлении, в случае если Армения проявит политическую волю.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev informs Iranian counterpart about recent sabotage by Armenia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev iranlı həmkarını Ermənistanın son təxribatları barədə məlumatlandırıb

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