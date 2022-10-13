Ильхам Алиев проинформировал иранского коллегу о последних провокациях Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал иранского коллегу Сейеда Ибрахима Раиси о последних провокациях Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал иранского коллегу Сейеда Ибрахима Раиси о последних провокациях Армении.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президентов Азербайджана и Ирана в Астане.

Подчеркнув, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, президент Ильхам Алиев довел до внимания, что 12-13 сентября этого года Армения совершила провокации, направленные на обострение региональной ситуации.

Отметив, что в настоящее время на Южном Кавказе идут процессы строительства мира, глава государства сообщил, что Азербайджан предложил подписать мирный договор с Арменией на основе выдвинутых им 5 принципов. Президент Азербайджана отметил, что верит в возможность достижения прогресса в этом направлении, в случае если Армения проявит политическую волю.