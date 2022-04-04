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Ильхам Алиев проинформировал Генсека СЕ о предложениях Азербайджана Армении

Ильхам Алиев проинформировал Генсека СЕ о предложениях Азербайджана Армении 4 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, проинформировал ее о новой ситуации в регионе, предложениях, выдвинутых Азербайджаном для нормализации отношен
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 14:43
Ильхам Алиев проинформировал Генсека СЕ о предложениях Азербайджана Армении
Ильхам Алиев

4 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, проинформировал ее о новой ситуации в регионе, предложениях, выдвинутых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией, а также о текущей ситуации на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что со времен Первой армяно-азербайджанской войны 3890 азербайджанцев пропали без вести, и подчеркнул важность предоставления Арменией информации о местах массовых захоронений.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycanın Ermənistanla münasibətləri normallaşdırılması üçün irəli sürdüyü təkliflər barədə AŞ Baş katibinə məlumat verib

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