Ильхам Алиев проинформировал Генсека СЕ о предложениях Азербайджана Армении

4 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, проинформировал ее о новой ситуации в регионе, предложениях, выдвинутых Азербайджаном для нормализации отношен

4 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, проинформировал ее о новой ситуации в регионе, предложениях, выдвинутых Азербайджаном для нормализации отношений с Арменией, а также о текущей ситуации на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что со времен Первой армяно-азербайджанской войны 3890 азербайджанцев пропали без вести, и подчеркнул важность предоставления Арменией информации о местах массовых захоронений.