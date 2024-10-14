Ильхам Алиев призвал Евросоюз не следовать по пути Франции и не попадать под ее влияние

Ильхам Алиев призвал Евросоюз не следовать по пути Франции и не попадать под ее влияние

Европейский Союз, как и прежде, должен сохранять нейтралитет в армяно-азербайджанском мирном вопросе.

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Европейский Союз, как и прежде, должен сохранять нейтралитет в армяно-азербайджанском мирном вопросе. Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с новоназначенным послом Королевства Бельгия в нашей стране Жюльеном де Фрайпоном. Президент отметил, что Европейский Союз никогда не проявлял активности в этом вопросе во время оккупации наших земель. "В тот период на многие наши обращения в связи с этим в Европейский Союз и европейские институты там отвечали, что этим вопросом занимается Минская группа, а Евросоюз не имеет к этому никакого отношения. А в настоящее время видна активная вовлеченность Евросоюза в этот вопрос. Однако, к сожалению, некоторые в Брюсселе, в штаб-квартире Европейского Союза, демонстрируют пристрастность", - сказал он. По словам президента, это непродуктивная позиция, она только порождает недоверие и изолирует Евросоюз от процесса нормализации. "Если это возможно, я бы рекомендовал ради продолжения сотрудничества Европейского Союза и Азербайджана не следовать по пути Франции и не попадать под ее влияние. Потому что политика Франции в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений была деструктивной и остается таковой", - отметил глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Ilham Aliyev recommends EU not to find under France's influence