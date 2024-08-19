Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений

Принятые сегодня документы, включая в первую очередь Совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений.

Принятые сегодня документы, включая в первую очередь Совместную декларацию президентов, еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений.

Как сообщает Report , об этом 19 августа заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Еще раз от всего сердца приветствую наших дорогих гостей. Президент Российской Федерации совершает государственный визит в Азербайджан. Визит носит особый характер. Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер. В этом году мы дважды встречались: один раз – в Москве, один раз – на полях международного мероприятия. Но, конечно же, формат и характер государственного визита – это особый случай, если можно так сказать, и говорит о высоком уровне межгосударственных отношений", - заявил президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что положения Декларации о союзническом взаимодействии, которое было подписано в феврале 2022 года, успешно реализуются: "Наши страны действуют как союзники, как друзья, как близкие партнеры и соседи.

Мы сегодня подробно обсудили широкий спектр межгосударственных отношений. Даже достаточно посмотреть на состав делегаций, чтобы увидеть, что сфера деятельности межгосударственных структур на самом деле достаточно обширна.

Мы детально проанализировали вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями. Рост товарооборота и в прошлом году, и за шесть месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества. В прошлом году мы перешагнули рубеж в 4 миллиарда долларов и обменялись мнениями о том, что, естественно, это не предел".