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Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции

Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции Глава государства напомнил о политической, моральной и дипломатической поддержке Турцией Азербайджана в период Отечественной войны
Внешняя политика
2 февраля 2021 г. 13:04
Ильхам Алиев принял зампреда Партии националистического движения Турции

2 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Партии националистического движения Турции, депутата из Анкары Мевлюта Каракаю.

Как сообщает Report, заместитель председателя Партии националистического движения Мевлют Каракая передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия председателя партии Довлета Бахчели, поздравил с Победой в Отечественной войне, завоеванной под руководством главы нашего государства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Довлета Бахчели, попросил передать и его приветствия председателю Партии националистического движения.

Глава государства напомнил о политической, моральной и дипломатической поддержке Турцией Азербайджана в период Отечественной войны. Отметив, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время войны были большой поддержкой для Азербайджана, президент Ильхам Алиев сказал, что заявления Довлета Бахчели - председателя Партии националистического движения, являющейся союзником правящей Партии справедливости и развития, представляли политическое, моральное значение.

Заместитель председателя Партии националистического движения Мевлют Каракая проинформировал главу государства об инициативе строительства школы культуры и искусства на освобожденных от оккупации землях Азербайджана. Он сказал, что в этой связи встретился с министром образования Азербайджана и другими официальными лицами.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за эту инициативу, сказал, что она будет учтена в рамках работ по восстановлению и градостроительству, проводимых на освобожденных землях. Подчеркнув, что разрабатываются генеральные планы городов на освобожденных территориях, глава государства отметил, что даст соответствующие поручения по выбору подходящего места для здания школы.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями о перспективах успешного развития братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Milliyətçi Hərəkat Partiyasının sədr müavinini qəbul edib

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