Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов-нерезидентов десяти стран - ОБНОВЛЕНО

12 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов-нерезидентов Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегия, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Ре

12 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов-нерезидентов Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегия, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, приветствуя послов, сказал:

- Доброе утро, уважаемые послы. Приветствую вас в Азербайджане. Очень рад видеть вас. Надеюсь, что во время вашей деятельности в Азербайджане в качестве послов будет осуществлен переход к новому этапу развития между Азербайджаном и представляемыми вами странами. Уверен, что мы наметим много сфер сотрудничества в области экономики, развития инфраструктуры, конечно, в области культуры и политического развития.

Азербайджан активно сотрудничает с представленными вами странами в многочисленных международных организациях – в первую очередь, в Организации Объединенных Наций, а также ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совете Европы, Движении неприсоединения. У нас весьма активные контакты в различных международных форматах, убежден, что это будет продолжаться и дальше, так как между нашими странами нет никаких разногласий. В целом, внешнеполитический курс Азербайджана преследует цель укрепления сотрудничества со всеми странами мира. Считаю, что именно поэтому Азербайджан сегодня председательствует во второй по величине после ООН международной организации – Движении неприсоединения. Мы были избраны председателем Движения неприсоединения единогласным решением 120 стран. Это свидетельствует о высоком международном авторитете Азербайджана, так как избрание единогласным решением 120 стран говорит о многом. После перехода председательства к нам мы заявили, что будем защищать справедливость, международное право и интересы государств-участников. Мы стараемся делать это. В частности, в настоящее время в связи с пандемией COVID-19 Азербайджан стал инициатором проведения двух важных международных мероприятий – Саммита Движения неприсоединения, посвященного COVID-19, и специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН, связанного с COVID-19. Эта инициатива также получила поддержку 155 стран. Один из наших важнейших постоянных посылов заключается в справедливом распределении вакцин для недопущения вакцинного национализма и создания возможности поддержки донорскими организациями и богатыми странами государств, не имеющих финансовых ресурсов для приобретения вакцин.

Вы приступаете к деятельности в Азербайджане в очень важное для нас время. Победа, одержанная нами в прошлом году в Отечественной войне, положившей конец многолетней оккупации Арменией азербайджанских земель, является новым периодом для региона и Азербайджана, новым этапом развития Азербайджана и региона. Несмотря на постановления и резолюции международных организаций, Армения не выполнила их требований и, удерживая, можно сказать, в течение 30 лет наши земли под оккупацией, грубо нарушала международное право, четыре резолюции Организации Объединенных Наций, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий. В течение 27 лет эти резолюции оставались на бумаге без всяких подвижек. Поэтому Азербайджан сам выполнил эти резолюции, восстановил территориальную целостность и положил конец несправедливости. Не только Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, но и такие международные организации, как ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Совет Европы, и многие другие поддержали справедливую позицию Азербайджана, связанную с конфликтом с Арменией, что заложило прочную международную основу для разрешения вопроса. Таким образом, мы действовали в рамках международного права, на основе Устава ООН, предоставляющего всем странам право самозащиты, именно это мы сделали во время 44-дневной войны.

После войны в регионе сложилась новая реальность, новая ситуация, и Азербайджан безотлагательно приступил к процессу реконструкции освобожденных от оккупации территорий. Вы побываете на освобожденных от оккупации территориях, своими глазами увидите полное разрушение наших городов, сел, исторических и религиозных мест. Вандализм и варварство – эти два слова можно использовать для того, чтобы показать содеянное армянским государством на наших землях в годы оккупации. Сегодня мы столкнулись с большим вызовом. Мы должны вернуть вынужденных переселенцев, вернуть обратно сотни тысяч азербайджанцев, но из-за мин сегодня это не представляется возможным. Армяне разместили сотни тысяч мин, в последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев погибли или пострадали из-за отказа Арменией в предоставлении нам карт минных полей. Мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах благодаря недавним активным контактам международных организаций. Надеюсь, что в скором времени поступят хорошие вести. Но до достижения этих результатов не хочу ничего говорить. Армения должна передать нам карту всех заложенных ими мин, сотен тысяч мин. В противном случае, это еще раз будет свидетельствовать о террористической сущности данной страны. После очистки территорий мы параллельно приступим к восстановлению и реконструкции наших городов и сел. Это – обширная территория, превышающая десять тысяч квадратных километров. Эта территория была освобождена нашей армией в результате положившего конец нагорно-карабахскому конфликту совместного Заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября минувшего года. Заявление, подписанное 10 ноября прошлого года, не является просто Заявлением о прекращении огня, как пытаются преподнести некоторые страны. Этот документ больше, чем прекращение огня, так как в нем открыто указано, как будут развиваться, продолжаться дальнейшие события. Это – заявление о дальнейшем сотрудничестве в регионе, оно обеспечивает открытие коммуникаций, миротворческие операции. Так что оно не является документом о прекращении огня, как пытаются представить некоторые. Это – основа для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, правительство Армении не отвечает на наши открытые заявления о готовности начать переговоры с Арменией относительно мирного соглашения. Правительство Армении также игнорирует одобренное крупными международными силами наше предложение о начале переговоров по делимитации государственной границы с Арменией. Мы не можем понять это. Если Армения желает мира, то и мы нуждаемся в мирном соглашении. Если она желает войны, то получит такой же результат, как осенью прошлого года. Если Армения желает мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации. Если они не сделают этого, то пожалеют. Таким образом, мы готовы к новому этапу развития на Кавказе, готовы к миру и демонстрируем это. Уверен, что в ходе очередных визитов в Азербайджан вы убедитесь в том, что наши слова и заявления совпадают с нашими делами.

Хочу еще раз поприветствовать вас в нашей стране. Желаю вам успехов и надеюсь, что вы часто будете приезжать в Азербайджан. Благодарю!

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послами о двусторонних связях и региональных вопросах.

13.21

12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных послов-нерезидентов Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегии, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.