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Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 июня принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана в нашей стране Анаса Элтаебы Элгайлани Мустафы.
Внешняя политика
27 июня 2025 г. 11:36
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Судана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Судан в нашей стране Энеса Эльтайеба Эльгайлани Мустафы.

Как сообщает Report, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства подчеркнул постоянную поддержку Азербайджаном и Суданом территориальной целостности и суверенитета друг друга, успешное сотрудничество наших стран в Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движении неприсоединения и других международных организациях.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречи с Председателем Суверенного переходного совета Республики Судан в рамках Саммита Движения неприсоединения в Баку и Анталийского дипломатического форума, проведенные обсуждения, связанные с развитием двусторонних отношений.

Посол передал главе нашего государства приветствия Председателя Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Абдель Фаттаху Абдельрахману Аль-Бурхану.

Посол выразил признательность за поддержку Азербайджаном территориальной целостности, суверенитета и политического единства Судана. Он отметил, что в соответствии с поручениями глав государств двух стран Судан создал рабочую группу для развития двусторонних отношений.

Энес Эльтайеб Эльгайлани Мустафа выразил признательность за образовательные стипендии, предоставляемые нашей страной суданским студентам, просил увеличить эти стипендии.

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Версия на азербайджанском языке Фото İlham Əliyev Sudanın yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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