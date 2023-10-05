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Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Саудовской Аравии в нашей стране

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Саудовской Аравии в нашей стране 5 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Иссама бен Салеха аль-Джутейли.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 13:01
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Саудовской Аравии в нашей стране

5 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в нашей стране Иссама бен Салеха аль-Джутейли.

Как сообщает Report, посол вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Отметив, что между Королевством Саудовская Аравия и Азербайджаном существуют братские связи, а руководителей двух стран связывают дружеские отношения, президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои визиты в Саудовскую Аравию. Глава государства еще раз высоко оценил однозначную моральную и политическую поддержку Королевства Саудовская Аравия Азербайджану в вопросах защиты и восстановления своей территориальной целостности, которую она оказывала во все времена - как в период оккупации, так и после освобождения наших земель от оккупации. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что взаимная поддержка наших стран в рамках международных организаций приобрела традиционный характер.

Касаясь экономического сотрудничества, глава государства заявил, что есть хорошие примеры в энергетической сфере. Он подчеркнул значение инвестирования компанией Саудовской Аравии значительных средств в эту отрасль в Азербайджане. Глава государства сказал, что наши отношения находятся на высоком уровне и во всех остальных сферах.

Посол Иссам бен Салех аль-Джутейли в первую очередь передал главе государства приветствия Хранителя двух святынь, Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия, попросил передать и его приветствия Хранителю двух святынь и наследному принцу.

Отметив, что для него большая честь быть назначенным послом в нашей стране, Иссам бен Салех аль-Джутейли подчеркнул, что Азербайджан является дружественной и братской страной для Саудовской Аравии. Он сообщил, что получил конкретные указания по развитию связей в различных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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