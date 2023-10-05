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Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в нашей стране

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в нашей стране 5 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства в нашей стране Омара Бараката аль-Нахара.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 12:32
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в нашей стране

5 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства в нашей стране Омара Бараката аль-Нахара.

Как сообщает Report, посол вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Посол в первую очередь передал главе государства приветствия Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Королю Иордании.

Подчеркнув, что Азербайджан и Иордания являются дружественными и братскими странами с богатой историей, глава государства сказал, что двусторонние отношения находятся на высоком уровне, с удовлетворением отметил, что наши страны всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

Отметив хороший уровень политических связей, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества в будущем.

Выразив удовлетворение назначением послом в Азербайджане, Омар Баракат аль-Нахар сказал, что идущие в нашей столице масштабные процессы развития и благосостояние людей произвели на него глубокое впечатление.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил посла за добрые слова об Азербайджане и пожелал ему успехов в деятельности.

На встрече были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей, сотрудничества в туристической, образовательной и других сферах.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan Ilham Aliyev receives credentials of incoming ambassador of Jordan
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev İordaniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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