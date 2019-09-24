Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенных послов трех стран

24 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Хорватии в нашей стране Бранко Зебича.
Как сообщает Report, 24 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Литвы в нашей стране Эгидиюса Навикаса.
В то же время, 24 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Франции в нашей стране Закари Гросса.
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