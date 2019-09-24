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Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенных послов трех стран

Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов трех стран

24 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Хорватии в нашей стране Бранко Зебича.

Как сообщает Report, 24 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Литвы в нашей стране Эгидиюса Навикаса.

В то же время, 24 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Франции в нашей стране Закари Гросса

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